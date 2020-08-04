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У Берліні обстріляли автомобіль інкасаторів, район оточено поліцейськими

Берлін, Вівторок 04 серпня 2020 13:10
У Берліні обстріляли автомобіль інкасаторів, район оточено поліцейськими
Фото: поліція Німеччини (flickr)
Автор: РБК-Україна

Розпочато спецоперацію з пошуку і захоплення зловмисників

В Берліні напали на інкасаторський автомобіль. Це сталося в районі Вільмерсдорф, зараз автомобіль, який загорівся, намагаються загасити близько двадцяти пожежників.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

При нападі постраждала щонайменше одна людина. Нападники втекли з місця злочину.

Зараз район події оточено поліцейськими з автоматами, розпочато спецоперацію з пошуку і захоплення зловмисників. Також представники правопорядку попросили місцеве населення проявляти пильність, оскільки злочинці, які втекли, можуть бути озброєні та небезпечні.

Зазначимо, в німецькому місті Дрезден пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід", збиток оцінюється в мільярд євро.

Нагадаємо, в липні в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти".

Також РБК-Україна писало, що на початку року в Одесі затримали грабіжників, які викрали автомобіль інкасаторів.

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