У Берліні обстріляли автомобіль інкасаторів, район оточено поліцейськими

Розпочато спецоперацію з пошуку і захоплення зловмисників
В Берліні напали на інкасаторський автомобіль. Це сталося в районі Вільмерсдорф, зараз автомобіль, який загорівся, намагаються загасити близько двадцяти пожежників.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
При нападі постраждала щонайменше одна людина. Нападники втекли з місця злочину.
Зараз район події оточено поліцейськими з автоматами, розпочато спецоперацію з пошуку і захоплення зловмисників. Також представники правопорядку попросили місцеве населення проявляти пильність, оскільки злочинці, які втекли, можуть бути озброєні та небезпечні.
Зазначимо, в німецькому місті Дрезден пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід", збиток оцінюється в мільярд євро.
Нагадаємо, в липні в селі Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти".
Також РБК-Україна писало, що на початку року в Одесі затримали грабіжників, які викрали автомобіль інкасаторів.