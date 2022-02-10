В Берлине началась нормандская встреча на уровне советников

В Берлине (Германия) началась нормандская встреча на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак по итогам нормандской встречи планирует дать брифинг в помещении посольства Украины в Германии ориентировочно в 20:00 по Киеву, но время может измениться, если переговоры затянутся как в прошлый раз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что задача максимум на нормандской встрече политических советников в Берлине является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

