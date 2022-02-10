UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Берлине началась нормандская встреча на уровне советников

Автор: Юлия Бойко

В Берлине (Германия) началась нормандская встреча на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отметим, российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Немецкую - советник канцлера Германии Йенс Плетнер, французскую - советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак по итогам нормандской встречи планирует дать брифинг в помещении посольства Украины в Германии ориентировочно в 20:00 по Киеву, но время может измениться, если переговоры затянутся как в прошлый раз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что задача максимум на нормандской встрече политических советников в Берлине является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
БерлинНормандский формат