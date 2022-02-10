Ермак прибыл в Берлин на встречу политсоветников "нормандской четверки"

Сегодня, 10 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин в составе украинской делегации. Там вскоре стартуют переговоры политических советников лидеров нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака на странице в Facebook .

"Прилетели с украинской делегацией в Берлин. Вскоре начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров нормандского формата", - написал он.

Запланированные встречи

По его словам, кроме самих переговоров, сегодня в Берлине первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с:

вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком,

министром финансов Кристианом Линднером,

министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце,

депутатами Бундестага и представителями германского бизнеса.

На встречах обсудят

финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран.

в рамках диалога с немецким бизнесом планируется обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной логистики, транспорта и торговли.

"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не сама, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - отметил Ермак.

Анонсирован брифинг

По словам Ермака, брифинг по результатам переговоров пройдет в помещении посольства Украины в Германии, ориентировочно в 20:00. Он уточнил, что время может измениться.

Что известно о встрече советников "нормандской четверки"

Вскоре в Берлине стартует очередной раунд переговоров в нормандском формате.

Украину будет представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, от России на встрече будет присутствовать Дмитрий Козак, от Германии - Йенс Плетнер, а от Франции - Эммануэль Бонн.

Что обсудят

Для украинской стороны на встрече приоритетны вопросы безопасности и выполнения минских соглашений. В ТКГ ожидают от встречи разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу и продолжения работы нормандского формата, планирования новых встреч.

В РФ же заявляли попытку "найти решения по всем проблемам, которые не решены".

Напомним, предыдущая встреча политсоветников "нормандской четверки" состоялась 26 января в Париже.

Переговоры стали первой встречей за два года в очном формате, по итогам которой стороны согласовали финальное коммюнике.