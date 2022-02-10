У Берліні розпочалася нормандська зустріч на рівні радників

У Берліні (Німеччина) розпочалася нормандська зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Українську делегацію очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новости" .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак за підсумками нормандської зустрічі планує дати брифінг у приміщенні посольства України в Німеччині орієнтовно о 20:00 за Києвом, але час може змінитися, якщо переговори затягнуться як минулого разу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що завданням максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.