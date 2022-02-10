RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Берліні розпочалася нормандська зустріч на рівні радників

Автор: Юлія Бойко

У Берліні (Німеччина) розпочалася нормандська зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Українську делегацію очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новости".

Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолює заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку - радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку - радник президента Еммануель Бонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак за підсумками нормандської зустрічі планує дати брифінг у приміщенні посольства України в Німеччині орієнтовно о 20:00 за Києвом, але час може змінитися, якщо переговори затягнуться як минулого разу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що завданням максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
БерлинНормандський формат