У Берліні розпочалася нормандська зустріч на рівні радників

У Берліні (Німеччина) розпочалася нормандська зустріч на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Українську делегацію очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новости".
Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолює заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку - радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку - радник президента Еммануель Бонн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак за підсумками нормандської зустрічі планує дати брифінг у приміщенні посольства України в Німеччині орієнтовно о 20:00 за Києвом, але час може змінитися, якщо переговори затягнуться як минулого разу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що завданням максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.