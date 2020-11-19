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В Берлине в ходе протестов вчера пострадали почти 80 полицейских

Автор: РБК-Украина

В ходе вчерашних протестов в Берлине пострадали 77 сотрудников правоохранительных органов. При этом полиция открыла 257 уголовных дел.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина в Twitter.

По данным правоохранителей, вчера в немецкой столице прошло 19 демонстраций, на которых за соблюдением порядка следили 2,5 тысячи правоохранителей.

Всего было задержано 365 демонстрантов.

Напомним, протесты в Берлине начались после того, как в Бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.

Во время протестов трое правоохранителей получили тяжелые травмы. Они были госпитализированы.

Вечером 18 ноября Бундестаг утвердил поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, которые прописывают условия для ограничений при новых вспышках COVID-19. За поправки проголосовали 415 депутатов.

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