У Берліні в ході протестів вчора постраждали майже 80 поліцейських

В ході вчорашніх протестів у Берліні постраждали 77 співробітників правоохоронних органів. При цьому поліція відкрила 257 кримінальних справ.

Про це повідомляє прес-служба поліції Берліна в Twitter.

За даними правоохоронців, вчора в німецькій столиці пройшло 19 демонстрацій, на яких за дотриманням порядку стежили 2,5 тисячі правоохоронців.

Все було затримано 365 демонстрантів.

Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

Під час протестів троє правоохоронців отримали важкі травми. Вони були госпіталізовані.

Увечері 18 листопада Бундестаг затвердив поправки до закону про захист від інфекційних захворювань, які прописують умови для обмежень при спалахах нових COVID-19. За поправки проголосували 415 депутатів.