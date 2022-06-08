В Берлине автомобиль въехал в группу школьников. Один человек погиб, еще 14 ранены

В среду 29-летний мужчина врезался в группу людей в Берлине. В результате аварии погиб учитель, еще 14 студентов получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр внутренних дел Берлина Ирис Шпрангер заявила, что происшествие совершил человек с серьезным психологическим расстройством. Полиция опознала в водителе армянина немецкого происхождения, чей автомобиль в итоге врезался в витрину магазина. Его задержали прохожие и передали властям.
В машине полицейские обнаружили оскорбительные плакаты в отношении правительства Турции. В полиции также сообщили, что близлежащий торговый центр был эвакуирован на случай, если в разбившейся машине была взрывчатка.
Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин выделит грантовую помощь на 1 млрд евро.
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