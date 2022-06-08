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У Берліні автомобіль в'їхав у групу школярів. Одна людина загинула, ще 14 поранені

Автомобіль в'їхав у групу школярів у Берліні (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

У середу 29-річний чоловік врізався в групу людей в Берліні. В результаті аварії загинув учитель, ще 14 студентів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Берліна Ірис Шпрангер заявила, що подію скоїла людина з серйозним психологічним розладом. Поліція впізнала у водія вірменина німецького походження, чий автомобіль в результаті врізався у вітрину магазину. Його затримали перехожі і передали владі.

У машині поліцейські виявили образливі плакати щодо уряду Туреччини. У поліції також повідомили, що довколишній Торговий центр був евакуйований на випадок, якщо в машині, що розбилася, була вибухівка.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.

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