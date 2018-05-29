В Берлине в 2018 году состоится немецко-украинский экономический форум

Заинтересованность немецкой экономики в Украине возросла, заявил президент Германии

В этом году в Берлине состоится немецко-украинский экономический форум. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Намного возросла заинтересованность немецкой экономики в Украине. Более одной тысячи немецких фирм активно действуют в Украине. Я хотел бы поддержать и укрепить такую ​​динамику. Также и торговля между нашими странами растет. В этом году состоится третий немецко-украинский экономический форум, на этот раз в Берлине", - заявил Штайнмайер.

По его словам, немецкий бизнес интересуется экономическими возможностями, которые есть в Украине.

Напомним, сегодня, 29 мая, президент Германии приехал с официальным визитом в Украину. Визит продлиться до 30 мая. Президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой введение миротворческой миссии на Донбасс. В свою очередь Порошенко заявил, что миссия миротворцев Организации Объединенных Наций должна заработать на востоке Украины уже в 2018 году.