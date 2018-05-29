Миротворческая миссия ООН должна начать работу уже в этом году, - Порошенко

Президент отметил, что вопрос миротворцев должен быть обсужден в рамках нормандского формата

Миссия миротворцев Организации объединенных наций (ООН) должна заработать на востоке Украины уже в 2018 году. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу поблагодарить господина президента за то, что инициатива миротворцев по мандату организации ООН является составной частью коалиционного соглашения немецкого правительства, и уверен в том, что очень эффективно координировать наши действия с нашими партнерами, включая Францию, Великобританию и США, чтобы эта миссия начала работу в этом году. Я уверен в том, что мы должны это обсудить в рамках нормандского формата. Я инициирую его созыв в ближайшее время. Нам нельзя терять ни одной недели", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что освобождение Донбасса и Крыма является первым приоритетом внешней политики Украины.

"Для нас на сегодняшний день вопросы безопасности и сохранения суверенитета, освобождения Донбасса и Крыма являются первым приоритетом нашей внешней политики. В этих условиях, безусловно, мы считаем, что первый компонент безопасности имплементации Минских соглашений является таким, который гарантирует безопасность и на линии соприкосновения, и на всей оккупированной территории. Единственным инструментом является миротворческая операция ООН", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Порошенко отметил, что миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю.