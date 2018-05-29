У Берліні в 2018 році відбудеться німецько-український економічний форум

Зацікавленість німецької економіки в Україні зросла, заявив президент Німеччини

У цьому році в Берліні відбудеться німецько-український економічний форум. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Значно зросла зацікавленість німецької економіки в Україні. Більше однієї тисячі німецьких фірм активно діють в Україні. Я хотів би підтримати і зміцнити таку динаміку. Також і торгівля між нашими країнами зростає. У цьому році відбудеться третій німецько-український економічний форум, на цей раз в Берліні", - заявив Штайнмайер.

За його словами, німецький бізнес цікавиться економічними можливостями, які є в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, президент Німеччини приїхав з офіційним візитом в Україну. Візит триватиме до 30 травня. Президент України Петро Порошенко обговорив зі своїм німецьким колегою введення миротворчої місії на Донбас. У свою чергу Порошенко заявив, що місія миротворців Організації Об'єднаних Націй повинна заробити на сході України вже в 2018 році.