Берлін зупинив продаж винищувачів Туреччині через справу мера Стамбула, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Handelsblatt .

Через це турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган піддається різкій критиці з боку уряду Берліна, який називає це "атакою на турецьку демократію". Тому на їх думку, припинити торгівлю зброєю є правильним.

Як пише видання, арешт лідера турецької опозиції Екрема Імамоглу в урядових колах Німеччини називають важливою причиною рішення проти ліцензії на експорт. Зауважимо, що політичний суперник президента Реджепа Таїпа Ердогана звинувачується в корупції, але, як пише Handelsblatt турецька опозиція говорить про політичну змову.

П ро це Handelsblatt стало відомо з кількох джерел, знайомих із таємними внутрішніми урядовими обговореннями з цього приводу.

Справа мера Стамбулу

Зауважимо, що в березні цього року у Туреччині затримали мера Стамбулу Екрема Імамоглу та ще понад 100 людей. Як виявилось, серед них був радник мера Мурат Онгун та директор його передвиборчої кампанії Неджат Шахін.

Також було арештовано активи компанії İmamoğlu Construction, яка належить стамбульському меру.

Затриманих звинуватили у корупції.

Однак відомо, що Імамоглу є представником опозиційної Республіканської народної партії та розглядається як один із головних суперників нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах 2028 року.

Детальний розбір про те, чому було затримано суперника Ердогана та реакцію світу на цю подію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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