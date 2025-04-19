Берлин остановил продажу истребителей Турции из-за дела мэра Стамбула, - СМИ
Германия решила заблокировать экспорт истребителей Eurofighter в Турцию из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
По данным издания, сейчас действующее федеральное правительство Германии препятствует поставке Турции около трех десятков истребителей Eurofighter.
Об этом Handelsblatt стало известно из нескольких источников, знакомых с тайными внутренними правительственными обсуждениями по этому поводу.
Как пишет издание, арест лидера турецкой оппозиции Экрема Имамоглу в правительственных кругах Германии называют важной причиной решения против лицензии на экспорт. Заметим, что политический соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняется в коррупции, но, как пишет Handelsblatt турецкая оппозиция говорит о политическом заговоре.
Из-за этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подвергается резкой критике со стороны правительства Берлина, которое называет это "атакой на турецкую демократию". Поэтому по их мнению, прекратить торговлю оружием является правильным.
Дело мэра Стамбула
Заметим, что в марте этого года в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу и еще более 100 человек. Как оказалось, среди них был советник мэра Мурат Онгун и директор его предвыборной кампании Неджат Шахин.
Также были арестованы активы компании İmamoğlu Construction, которая принадлежит стамбульскому мэру.
Задержанных обвинили в коррупции.
Однако известно, что Имамоглу является представителем оппозиционной Республиканской народной партии и рассматривается как один из главных соперников нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2028 года.
Детальный разбор о том, почему был задержан соперник Эрдогана и реакцию мира на это событие - читайте в материале РБК-Украина.
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