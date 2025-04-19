Берлин остановил продажу истребителей Турции из-за дела мэра Стамбула, - СМИ

По данным издания, сейчас действующее федеральное правительство Германии препятствует поставке Турции около трех десятков истребителей Eurofighter.

Об этом Handelsblatt стало известно из нескольких источников, знакомых с тайными внутренними правительственными обсуждениями по этому поводу.

Как пишет издание, арест лидера турецкой оппозиции Экрема Имамоглу в правительственных кругах Германии называют важной причиной решения против лицензии на экспорт. Заметим, что политический соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняется в коррупции, но, как пишет Handelsblatt турецкая оппозиция говорит о политическом заговоре.