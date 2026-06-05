Берлін залишає жорсткі перевірки на кордонах попри вимоги ЄС

Німеччина офіційно відхилила прохання Європейської комісії скасувати контроль на своїх внутрішніх кордонах. Берлін наполягає на збереженні перевірок заради безпеки та боротьби з нелегалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт виступив проти ініціативи Брюсселя. Він назвав чинні перевірки необхідними. За його словами, така система вже довела свою спроможність і допомагає зупиняти злочинців.

Виступаючи на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, Добріндт заявив, що прикордонні перевірки його країни працюють.

"Значна кількість випадків нелегальної міграції, арешти банд контрабандистів - усе це показує, наскільки ефективними є ці прикордонні функції, і саме тому ми хочемо продовжувати їх виконувати", - сказав він журналістам.

Хто ще ігнорує правила вільного пересування

Зараз десять країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах. Сім із них виправдовують це міграційним тиском, що суперечить ідеї Шенгену. Єврокомісія звернулася до низки країн із вимогою поступово відкрити кордони.

Ось в яких країнах зараз чинні перевірки на кордонах:

Австрія;

Данія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Нідерланди;

Словенія;

Швеція;

Норвегія (не член ЄС, але в зоні контролю).

Польща стала десятою країною з обмеженнями, проте до Варшави з проханням про скасування поки не зверталися. Спочатку ці заходи планували як тимчасові. У деяких державах вони діють роками.

Позиція Єврокомісії та нові правила депортації

У Брюсселі впевнені: кордони мають бути відкритими. Комісія посилається на масштабні зміни в міграційній політиці. Цього тижня лідери схвалили плани щодо прискорення депортацій. Також з’явилися угоди про будівництво центрів утримання мігрантів за межами блоку.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер вважає, що реформи вже діють.

"Ми на правильному шляху. Реформи проведено. Зовнішні кордони краще захищені. Ухвалено рішення щодо регулювання повернення", - сказав він.

На думку Бруннера, зараз саме час поступово скасовувати цей прикордонний контроль.