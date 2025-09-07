UA

Берлін посилить цивільний захист: на що саме держава може витратити 10 млрд євро

Фото: Німеччина планує посилити захист цивільних (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина планує витратити 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення до 2029 року. Програма зокрема передбачає встановлення сирен й нових укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд хоче інвестувати 10 млрд євро, або ж 12 млрд доларів, у цивільний захист та управління надзвичайними ситуаціями до 2029 року,

"Ми модернізуємо нашу цивільну оборону", - сказав Добріндт.

Ці плани з'явилися на тлі зростаючої геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.

Пакт про цивільний захист передбачає встановлення:

  • сирен для оповіщення населення,
  • цифрових систем оповіщення для мобільних телефонів,
  • нових укриттів,
  • близько 1500 транспортних засобів для пожежної охорони, служб швидкої допомоги, мобільних командних центрів та важкої техніки.

За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.

Варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів.

Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.

Цього літа ми вже писали, що Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбосховищ. Це, як і інші заходи з підсилення захисту країни, пов'язано з побоюваннями, що через кілька років може початися війна з Росією.

Раніше через загрозу війни з Росією у Німеччині вирішили прискорити закупівлі зброї, щоб повністю переозброїти свою армію. Очільниця Федерального відомства з військових закупівель Аннет Леннігк-Емден заявляла, що у Німеччини є всього 3 роки для цього.

