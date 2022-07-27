Берлин пообещал Словакии долгосрочное размещение войск из-за угрозы РФ

Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник, 26 июля, находясь в Братиславе с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение DW .

По словам Бербок, зенитные ракетные комплексы "Патриот" останутся на словацкой территории так долго, пока в них будет необходимость.

"Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности", - подчеркнула она.

Ранее, в марте, в Словакии были дислоцированы немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных вошли в состав многонациональной оперативной группы, размещенной в Словакии, которая имеет около 100 км совместной границы с Украиной. Общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек, отметила Бербок.

Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения в Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.

Побывав в тот же день в Праге, где встретилась со своим чешским коллегой чешским коллегой Яном Липавским, Анналена Бербок сообщила, что переговоры между Германией и Чехией о круговых поставках танков в Украину близки к завершению и находятся "в финальной фазе составления общего договора", который, по ее мнению, мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.

Бербок также обвинила российские власти в попытке полностью подчинить себе Украину.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видно возможностей для переговоров с Путиным из-за войны в Украине.

Кроме того, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Кремлем.

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