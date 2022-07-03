Штайнмайер: мы не будем подталкивать Украину к переговорам с РФ

По его словам, Украина должна восстановить суверенитет, территориальную целостность и независимость на всей своей территории. Он также подчеркнул, что вопрос того, как может завершиться война, остается открытым. И на данный момент все решается на поле боя, хотя любая война заканчивается за столом переговоров.

"Нам нужно поставить Украину в такое положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем подталкивать Украину. Это ее решение, когда идти по этому пути", - отметил Штайнмайер.