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Штайнмайер: мы не будем подталкивать Украину к переговорам с РФ

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Берлин, Воскресенье 03 июля 2022 17:45
Штайнмайер: мы не будем подталкивать Украину к переговорам с РФ Фото: немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера для ZDF.

По его словам, Украина должна восстановить суверенитет, территориальную целостность и независимость на всей своей территории. Он также подчеркнул, что вопрос того, как может завершиться война, остается открытым. И на данный момент все решается на поле боя, хотя любая война заканчивается за столом переговоров.

"Нам нужно поставить Украину в такое положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем подталкивать Украину. Это ее решение, когда идти по этому пути", - отметил Штайнмайер.

Напомним, ранее Штайнмайер заявил, что война России против Украины стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических перемен.

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Российская Федерация Украина Германия Штайнмайер
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