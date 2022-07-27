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Берлін пообіцяв Словаччині довгострокове розміщення військ через загрозу РФ

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Середа 27 липня 2022 03:28
Берлін пообіцяв Словаччині довгострокове розміщення військ через загрозу РФ Фото: Анналена Баербок, глава МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військовослужбовці Бундесверу і німецькі системи ППО можуть бути розміщені в Словаччині на довгостроковій основі, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок у вівторок, 26 липня, перебуваючи в Братиславі з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення DW.

За словами Бербок, зенітні ракетні комплекси "Патріот" залишаться на словацькій території так довго, поки в них буде необхідність.

"Це не одноденка, а Солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки", - підкреслила вона.

Раніше, в березні, в Словаччині були дислоковані німецькі системи ППО і близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної в Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців бундесверу в Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

Крім того, Бербок і міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів про кругові постачання озброєння в Україну, в рамках яких Східноєвропейські партнери по НАТО отримують Західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, що відбиває російську агресію.

Побувавши в той же день в Празі, де зустрілася зі своїм чеським колегою чеським колегою Яном Ліпавським, Анналена Бербок повідомила, що переговори між Німеччиною і Чехією про кругові постачання танків в Україну близькі до завершення і знаходяться "у фінальній фазі складання загального договору", який, на її думку, міг би послужити моделлю для аналогічних угод з іншими країнами.

Бербок також звинуватила російську владу в спробі повністю підпорядкувати собі Україну.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не видно можливостей для переговорів з Путіним через війну в Україні.

Крім того, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.

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