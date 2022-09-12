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Когда Берлин передаст Украине ПВО IRIS-T: ответ посла Германии

Фото: IRIS-T (Diehl Defence)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать Украине 4 единицы ПВО IRIS-T. Первые два зенитных ракетных комплекса поступят до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла Германии Анки Фельдгузен в интервью для "Радио НВ".

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре такие системы (IRIS-T - ред.). Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, как по мне, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года", - отметила Фельдгузен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные создали уникальную систему противовоздушной обороны. Однако ее можно улучшить современными комплексами.

Тем временем в Украине планируют разработать трехуровневую систему в сфере ПВО/ПРО. Этот вопрос обсуждался во время заседания министров обороны стран-партнеров "Рамштайн-5".

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