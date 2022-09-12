Коли Берлін передасть Україні ППО IRIS-T: відповідь посла Німеччини

Німеччина планує передати Україні 4 одиниці ППО IRIS-T. Перші два зенітні ракетних комплекси надійдуть до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини Анки Фельдгузен в інтерв'ю для "Радіо НВ".

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи (IRIS-T - ред.). Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила Фельдгузен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові створили унікальну систему протиповітряної оборони. Проте її можна покращити сучасними комплексами.

Тим часом в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО. Це питання обговорювалось під час засідання міністрів оборони країн-партнерів "Рамштайн-5".

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