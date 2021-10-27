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Берлин осудил применение Bayraktar на Донбассе. Посол Украины напомнил о праве защищаться

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии негативно высказалось в отношении применения Вооруженными силами Украины беспилотников Bayraktar на Донбассе. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник напомнил немецкой стороне о праве защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Андрея Мельника изданию Bild.

Сегодня в немецком правительстве выразили озабоченность тем, что обе стороны конфликта на Донбассе применяют беспилотники, которые "запрещены минскими соглашениями". Кроме того, Берлин призвал стороны конфликта к деэскалации.

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел (Германии - ред.)", - сказал Мельник.

Дипломат напомнил немецкой стороне, что Украина имеет право защищаться, когда территорию страны "день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда гибнут мирные жители и солдаты".

В связи с этим посол призвал правительство Германии выражать озабоченность ситуацией на временно оккупированных украинских территориях и удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине.

"Как было согласовано, и поставить Москву на место", - добавил дипломат.

Напомним, 26 октября украинская армия впервые применила беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерийского орудия боевиков на Донбассе.

Отметим, в России применение Bayraktar на Донбассе посчитали не способствующим урегулированию конфликта.

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ГерманияБерлинАндрей Мельник