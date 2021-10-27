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У Путина отреагировали на удар Bayraktar на Донбассе: не способствует урегулированию

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Москва, Среда 27 октября 2021 12:40
У Путина отреагировали на удар Bayraktar на Донбассе: не способствует урегулированию Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Российская сторона считает, что применение Вооруженными силами Украины ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе не способствует урегулированию конфликта. Москва настаивает на том, что якобы поставки вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновении. Как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться. Это не способствует урегулированию "внутриукраинской" проблемы", - заявил он.

Напомним, вчера украинская армия впервые применила беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерийского орудия боевиков на Донбассе.

Беспилотник применили после тщетных попыток со стороны ОБСЕ добиться от боевиков прекращения огня.

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