Берлін засудив застосування Bayraktar на Донбасі. Посол України нагадав про право захищатися

Сьогодні у німецькому уряді висловили занепокоєння тим, що обидві сторони конфлікту на Донбасі застосовують безпілотники, які "заборонені мінськими угодами". Крім того, Берлін закликав сторони конфлікту до деескалації.

"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ (Німеччини - ред.)", - сказав Мельник.

Дипломат нагадав німецькій стороні, що Україна має право захищатися, коли територію країни "день і ніч бомблять з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі і солдати".

У зв'язку з цим посол закликав уряд Німеччини висловлювати заклопотаність ситуацією на тимчасово окупованих українських територіях і подвоїти свої зусилля в якості посередника, щоб скликати нормандський саміт у Берліні.

"Як було погоджено, і поставити Москву на місце", - додав дипломат.