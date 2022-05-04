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Берлін хоче поставити Україні суперрадари Cobra, - Welt

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Середа 04 травня 2022 16:44
Берлін хоче поставити Україні суперрадари Cobra, - Welt Фото: Берлін хоче поставити Україні суперрадари Cobra (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra. Це дозволить підвищити точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

Як відзначають джерела видання, Україна спочатку просила поставити 40 систем Cobra. В Німеччині ж наявні 19 систем, що дозволило б виділити нашій країні від 3 до 5 одиниць техніки. Експерти військової галузі оцінюють вартість системи в 50 млн євро.

Радарна технологія від COBRA є системою артилерійської розвідки, яка дозволяє виявляти гаубиці та міномети калібру 80 мм.

Спочатку система була розроблена у співпраці між Німеччиною, Францією й Британією, а сьогодні її продає франко-німецьке підприємство. Радар здатний виявити 40 вогневих позицій за дві хвилини.

Пакет пропозицій для України, який повинен бути затверджений найближчим часом, міститиме більшу кількість радарів Spexer і камер Nightowl, які зможуть доставити в короткий термін.

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