UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян

Ілюстративне фото: у Бериславському районі повертають світло після обстрілу росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 квітня, увечері енергетики завершили ремонт електромереж у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Як зазначають у відомстві, вчора, 14 квітня, російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі району, внаслідок чого світло зникло в деяких населених пунктах.

"Вже сьогодні наші мужні енергетики полагодили пошкоджені мережі. Тому Великдень люди зустрінуть зі світлом в оселях", - зазначають у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, вчора ввечері голова Херсонської ОВА писав про те, що в Херсоні зникло світло. При цьому він не уточнював причини.

Також ми писали, що 8 квітня у частині Херсона також фіксували відсутність електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьвимкнення світлаЕлектроенергіяВійна Росії проти України