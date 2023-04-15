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В Бериславском районе возвращают свет после обстрелов россиян

Иллюстративное фото: в Бериславском районе возвращают свет после обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 апреля, вечером энергетики завершили ремонт электросетей в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, вчера, 14 апреля, российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре района, в результате чего свет пропал в некоторых населенных пунктах.

"Уже сегодня наши мужественные энергетики починили поврежденные сети. Поэтому Пасху люди встретят со светом в жилищах", - отмечают в Херсонской ОВА.

Напомним, вчера вечером глава Херсонской ОВА писал о том, что в Херсоне пропал свет. При этом причину он не уточнял.

Также мы писали, что 8 апреля в части Херсона также фиксировали отсутствие электроэнергии.

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