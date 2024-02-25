У Бериславському районі чоловік підірвався на міні

За даними ОВА, в лісосмузі поблизу села Трифонівка 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

"В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу", - повідомили в адміністрації.

Представники Херсонської обласної адміністрації закликали Українців бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.

"А якщо помітили підозрілий предмет - негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", - додали в ОВА.

Сапери регулярно знищують залишки ракет і бомб РФ

У січні в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

На початку лютого правоохоронці в Харківській області виявили бойові частини російських засобів ураження. Йдеться, зокрема, і про ракету Х-32.

А пізніше сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область

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