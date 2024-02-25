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В Бериславском районе мужчина подорвался на мине

Фото: мужчина взорвался на мине в Бериславском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 февраля, в Бериславском районе Херсонской области, мужчина подорвался на вражеской мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным ОВА, в лесополосе вблизи села Трифоновка 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

"У него огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, год и ног. Медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщили в администрации.

Представители Херсонской областной администрации призвали украинцев быть осторожными и не посещать места, где еще не работали взрывотехники.

"А если заметили подозрительный предмет - немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", - добавили в ОГА.

Саперы регулярно уничтожают остатки ракет и бомб РФ

В январе в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

В начале февраля правоохранители в Харьковской области обнаружили боевые части российских средств поражения. Речь идет, в частности, и о ракете Х-32.

А позже саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область

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