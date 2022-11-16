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В Бериславе возобновили мобильную связь Vodafonе

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Херсонская область, Среда 16 ноября 2022 17:51
В Бериславе возобновили мобильную связь Vodafonе Фото: в Бериславе возобновили мобильную связь Vodafonе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В освобожденном Бериславе Херсонской области возобновлена работа мобильного оператора Vodafonе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Специалисты Vodafone восстановили базовую станцию, которая находится в городе Берислав. Горожане с сегодняшнего дня имеют возможность воспользоваться голосовой связью и присоединиться к сигналу 3G и 4G. Родные голоса в трубке - теперь реальность", - написал он.

Янушевич добавил, что специалисты работают каждый день, чтобы восстановить мобильное покрытие в Херсонской области.

Напомним, в Херсоне и Чернобаевке уже восстановлена мобильная связь.

Кроме того, интернет обещали восстановить во всех частях Херсона 14-15 ноября.

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Херсонская область Vodafone Group
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