Берислав цілий день під ворожим вогнем: троє людей постраждали

За його словами, росіяни б'ють по Бериславу з авіації та артилерії.

"Відомо про трьох постраждалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення. Всім надають медичну допомогу", - написав Прокудін.

Він закликав мешканців перебувати в укриттях, адже ворожі обстріли тривають.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Берислава пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

РБК-Україна також повідомляло, що 24 березня загарбники скинули вибухівку з БПЛА на адмінбудівлю в Бериславі.

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