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Берислав цілий день під ворожим вогнем: троє людей постраждали

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Берислав, Понеділок 27 березня 2023 17:47
Берислав цілий день під ворожим вогнем: троє людей постраждали Ілюстративне фото: внаслідок обстрілів Берислава пострадали троє людей (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти цілий день обстрілюють Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, росіяни б'ють по Бериславу з авіації та артилерії.

"Відомо про трьох постраждалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення. Всім надають медичну допомогу", - написав Прокудін.

Він закликав мешканців перебувати в укриттях, адже ворожі обстріли тривають.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Берислава пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

РБК-Україна також повідомляло, що 24 березня загарбники скинули вибухівку з БПЛА на адмінбудівлю в Бериславі.

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