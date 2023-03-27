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Берислав целый день под вражеским огнем: три человека пострадали

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Берислав, Понедельник 27 марта 2023 17:47
Берислав целый день под вражеским огнем: три человека пострадали Иллюстративное фото: в результате обстрелов Берислава пострадали три человека (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты целый день обстреливают Берислав Херсонской области. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, россияне бьют по Бериславу из авиации и артиллерии.

"Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов. У двух из них тяжелые ранения. Всем оказывают медицинскую помощь", - написал Прокудин.

Он призвал жителей находиться в укрытиях, ведь вражеские обстрелы продолжаются.

Напомним, в результате сегодняшних обстрелов Берислава повреждения получила гражданская инфраструктура города.

РБК-Украина также сообщало, что 24 марта захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на админздание в Бериславе.

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