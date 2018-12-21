Беринчик провів відкрите тренування перед боєм за пояс WBO International

Фото: Берінчик з тренером Стасом Григоруком на відкритому тренуванні (facebook.com/K2Ukraine)

Український боксер пообіцяв нокаутувати Росекі Крістобаля

Володар титулу WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) провів відкрите тренування перед боєм проти філіппінця Росекі Крістобаля (15-2, 11 КО). Про це повідомляє K2 Promotions.

Український легковаговик впевнений, що без проблем розбереться зі своїм суперником.

"Коли боксують з топами по 12 раундів за титул, там і підготовка тривала, і сам поєдинок набагато витривалішими. А коли битися з такими філіппінцями, як я, рівня майстра спорту, якщо оцінювати за українськими мірками ... Звичайно, мій рівень набагато вище . Він на тлі мене буде виглядати набагато гірше, я впевнений ", - цитує Берінчика XSPORT.

Поєдинок Беринчик - Крістобаль відбудеться 22 грудня в Броварах на арені "Термінал". На кону зустрічі буде стояти пояс WBO International. Також в рамках цього вечора боксу свої бої проведуть Дмитро Митрофанов, Макс Бурсак, Андрій Руденко та Мишико Беселія.

Нагадаємо, український чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) отримав іменний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).