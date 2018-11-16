Украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International

Фото: Денис Беринчик (K2 Promotions)

Еще один украинец Малиновский выступит с защитой титула чемпиона Европы

Серебряный призер Олимпийских игр-2012, украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) проведет поединок за титул WBO International. Как сообщил в интервью VideoBoxing промоутер Александр Красюк, бой пройдет 22 декабря в ТРЦ "Терминал", который находится в Броварах.

Кроме того, в этот вечер Олег Малиновский будет защищать пояс чемпиона Европы по версии WBO. Своих противников на ринге украинцы узнают позже.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик в середине апреля прекратил сотрудничество со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Ватаманюк также являлся тренером чемпиона в тяжелом весе Александра Усика, который позже тоже прекратил с ним сотрудничество.

Денис Беринчик в последний раз выходил на ринг в июне - тогда он техническим нокаутом остановил колумбийца Хосе Луиса Прието.