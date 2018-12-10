Гвоздику вручили именной чемпионский пояс от WBC

Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украинец получил титул за победу над Адонисом Стивенсоном

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) получил именной пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщается на YouTube канал UkraineAtamansPRO.

На церемонии награждения также присутствовал глава Top Rank Promotions Боб Арум, который представляет интересы украинского боксера на мировой арене.

Напомним, что украинец получил титул за победу над канадцем Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО). Гвоздик отправил соперника в нокаут 11 раунде. После боя Стивенсон попал в больницу и сейчас находится в критическом состоянии.