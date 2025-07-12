Берінчик хоче битися на голих кулаках у турнірі Макгрегора

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) заявив про готовність вийти на ринг у форматі боїв на голих кулаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спортсмена в Instagram .

"Я готовий"

Заява пролунала після анонсу масштабного турніру, який організовує промоушен Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

"Я готовий", - коротко написав Берінчик у коментарях під дописом BKFC.

Що відомо про турнір BKFC

Змагання заплановане на березень 2026 року. У ньому візьмуть участь 32 бійці вагою від 83,9 до 120 кг (185–265 фунтів). Призовий фонд – 25 мільйонів доларів, з яких 15 мільйонів отримає переможець.

Турнір організовує BKFC за активної участі Конора Макгрегора, який є співвласником промоушену.

Претензія Берінчика

Вага Берінчика – близько 65 кг, що істотно нижче заявленої категорії. Водночас українець уже має досвід виступів на голих кулаках.

У 2021 році він яскраво переміг нокаутом ірландця російського походження Артема Лобова на турнірі Mahatch в Україні. Саме цей досвід може зробити його цікавим кандидатом для участі – за умови зміни у правилах допуску учасників або спеціального запрошення від організаторів.

Кар'єра після чемпіонства

Нагадаємо, у лютому 2025 року Берінчик зазнав першої поразки в профі-кар'єрі, програвши нокаутом американцю Кейшону Девісу в захисті титулу WBO.

Цей поєдинок став першим після гучної перемоги українця над Емануелем Наваррете у травні 2024 року, коли він завоював вакантний чемпіонський пояс.