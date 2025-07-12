Беринчик хочет драться на голых кулаках в турнире Макгрегора
Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) заявил о готовности выйти на ринг в формате боев на голых кулаках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спортсмена в Instagram.
"Я готов"
Заявление прозвучало после анонса масштабного турнира, который организовывает промоушен Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
"Я готов", - коротко написал Беринчик в комментариях под сообщением BKFC.
Что известно о турнире BKFC
Соревнование запланировано на март 2026 года. В нем примут участие 32 бойца весом от 83,9 до 120 кг (185-265 фунтов). Призовой фонд - 25 миллионов долларов, из которых 15 миллионов получит победитель.
Турнир организовывает BKFC при активном участии Конора Макгрегора, который является совладельцем промоушена.
Претензия Беринчика
Вес Беринчика - около 65 кг, что существенно ниже заявленной категории. В то же время украинец уже имеет опыт выступлений на голых кулаках.
В 2021 году он ярко победил нокаутом ирландца российского происхождения Артема Лобова на турнире Mahatch в Украине. Именно этот опыт может сделать его интересным кандидатом для участия - при условии изменения в правилах допуска участников или специального приглашения от организаторов.
Карьера после чемпионства
Напомним, в феврале 2025 года Беринчик потерпел первое поражение в профи-карьере, проиграв нокаутом американцу Кейшону Дэвису в защите титула WBO.
Этот поединок стал первым после громкой победы украинца над Эмануэлем Наваррете в мае 2024 года, когда он завоевал вакантный чемпионский пояс.
Ранее бывший соперник предрек Усику нокдаун в реванше с Дюбуа.
Также стало известно, что юная украинская звезда Кира Макогоненко выступит на разогреве боя Усик - Дюбуа 2.