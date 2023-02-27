У березні Україна отримає від США черговий транш для відновлення енергосектора

Міністр енергетики не розповіла, яку саме суму буле виділено, однак вона запевнила, що США і надалі буде підтримувати Україну.

"Нас вражає, як швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Стійкість та швидке виконання завдань людьми, які працюють над відновленням електромереж, захоплюють дух", - сказала Ґренхолм.

Вона зауважила, що США підтримує ідею України щодо будування нової моделі енергетичної системи. Це допоможе Україні досягти енергонезалежності, як невід'ємної складової національної безпеки.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський висловив бажання мати іншу мережу електропостачання - розподілену. Вона працює на чистій енергії, але не настільки централізована, щоб бути мішенню. Це надихає і це те, над чим ми хочемо працювати з Україною", - підкреслила вона.