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У березні Україна отримає від США черговий транш для відновлення енергосектора

Фото: У березні Україна отримає від США черговий транш для відновлення енергосектора (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати на початку березня направлять Україні черговий транш фінансової допомоги. Гроші будуть спрямовані на відновлення енергосектору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики США Дженніфер Ґренхолм "Голосу Америки".

Міністр енергетики не розповіла, яку саме суму буле виділено, однак вона запевнила, що США і надалі буде підтримувати Україну.

"Нас вражає, як швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Стійкість та швидке виконання завдань людьми, які працюють над відновленням електромереж, захоплюють дух", - сказала Ґренхолм.

Вона зауважила, що США підтримує ідею України щодо будування нової моделі енергетичної системи. Це допоможе Україні досягти енергонезалежності, як невід'ємної складової національної безпеки.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський висловив бажання мати іншу мережу електропостачання - розподілену. Вона працює на чистій енергії, але не настільки централізована, щоб бути мішенню. Це надихає і це те, над чим ми хочемо працювати з Україною", - підкреслила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, якщо буде стабільний профіцит електроенергії, Україна розгляне можливість відновлення експорту.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначав, що наразі в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, то дефіцит не очікується й у майбутньому.

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