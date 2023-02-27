В марте Украина получит от США очередной транш для возобновления энергосектора

Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление энергосектора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики США Дженнифер Гренхолм "Голоса Америки".
Министр энергетики не рассказала, какая именно сумма была выделена, однако она заверила, что США и дальше будет поддерживать Украину.
"Нас поражает, как быстро украинцы привлекают то, что мы присылаем, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно быстрее. Устойчивость и быстрое выполнение задач людьми, работающими по восстановлению электросетей, захватывают дух", - сказала Гренхолм.
Она отметила, что США поддерживают идею Украины по строительству новой модели энергетической системы. Это поможет Украине достичь энергонезависимости как неотъемлемой составляющей национальной безопасности.
"Я знаю, что президент Владимир Зеленский выразил желание иметь другую сеть электроснабжения - распределенную. Она работает на чистой энергии, но не настолько централизована, чтобы быть мишенью. Это вдохновляет и это то, над чем мы хотим работать с Украиной", - подчеркнула она. .
Ранее РБК-Украина сообщало, что если будет стабильный профицит электроэнергии, Украина рассмотрит возможность возобновления экспорта.
Также премьер-министр Денис Шмигаль также отмечал, что в настоящее время в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем.
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