В марте Украина получит от США очередной транш для возобновления энергосектора

Министр энергетики не рассказала, какая именно сумма была выделена, однако она заверила, что США и дальше будет поддерживать Украину.

"Нас поражает, как быстро украинцы привлекают то, что мы присылаем, чтобы возобновить работу энергосистемы как можно быстрее. Устойчивость и быстрое выполнение задач людьми, работающими по восстановлению электросетей, захватывают дух", - сказала Гренхолм.

Она отметила, что США поддерживают идею Украины по строительству новой модели энергетической системы. Это поможет Украине достичь энергонезависимости как неотъемлемой составляющей национальной безопасности.

"Я знаю, что президент Владимир Зеленский выразил желание иметь другую сеть электроснабжения - распределенную. Она работает на чистой энергии, но не настолько централизована, чтобы быть мишенью. Это вдохновляет и это то, над чем мы хотим работать с Украиной", - подчеркнула она. .