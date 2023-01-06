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Бережіть себе та Україну, - Зеленський привітав християн з Різдвом Христовим

Фото: президент Володимир Зеленський привітав з Різдвом українців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський привітав українські родини з Різдвом Христовим. Він побажав їм миру та злагоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

Зеленський нагадав, що що Різдво є святом злагоди та єднання сім’ї.

"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом - велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз - удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, - наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу", - сказав він.

Президент побажав щоб у кожну родину прийшли злагода та достаток, а на українську землю - перемога.

"Ми однаково її наближаємо щодня, однаково стоїмо один за одного. Пліч о пліч. Щодня захищаємо свою землю свою культуру свою віру. Як робили наші предки - козаки", - звернувся він.

Гарант нагадав про традиції Різдва, і те, як у давнину святкували українці.

"Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!" - завершив він

Раніше Папа Римський Франциск виступив з промовою у п’ятницю, 6 січня, та привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів. Він закликав всіх до миру в Україні.

Нагадаємо, настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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