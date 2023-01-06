Берегите себя и Украину, - Зеленский поздравил христиан с Рождеством Христовым

Зеленский напомнил, что Рождество является праздником согласия и единения семьи.

"Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе - большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас - дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, - наша семья единственная как никогда. Единственная в своей вере в единую победу", - сказал он.

Президент пожелал, чтобы в каждую семью пришли согласие и достаток, а на украинскую землю – победа.

"Мы все равно ее приближаем каждый день, все равно стоим друг за друга. Бок о бок. Каждый день защищаем свою землю свою культуру свою веру. Как делали наши предки - казаки", - обратился он.

Гарант напомнил о традициях Рождества, и о том, как в древности праздновали украинцы.

"Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!" - завершил он