Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні

Папа Римський Франциск виступив з промовою у п’ятницю, 6 січня, та привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів. Він закликав всіх до миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Франциска після проказування молитви "Ангел Господній".

У своїй промові Папа звернувся до вірян та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво", - сказав він.

Нагадаємо, що у промові на католицьке Різдво 25 грудня понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.