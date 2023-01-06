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Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні

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Рим, П'ятниця 06 січня 2023 16:13
Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні Фото: Папа Римський привітав з Різдвом християн та закликав їх до миру в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Папа Римський Франциск виступив з промовою у п’ятницю, 6 січня, та привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів. Він закликав всіх до миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Франциска після проказування молитви "Ангел Господній".

У своїй промові Папа звернувся до вірян та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво", - сказав він.

Нагадаємо, що у промові на католицьке Різдво 25 грудня понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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Різдво Папа римський
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