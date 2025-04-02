Березень став найважчим місяцем для Харкова, подвоїлися масштаби руйнувань, - мер

"Березень поки що найважчий місяць з початку року для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними - масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно", - зазначив Терехов.

За його словами, найбільша кількість ударів припала на кінець березня. Усього російські обстріли пошкодили 219 житлових будинків, вибито майже 4 300 вікон.

"Попри це, ми тримаємо темп: контури будівель уже закриті на 98%, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Комунальні послуги подаються безперебійно. Щодо житлового фонду. Постраждали також 81 покрівля, втім половину з них нам вже вдалося відновити", - розповів мер.

Він додав, що комунальники та волонтери працюють у режимі 24/7, без вихідних. Відновлюють не тільки житло, а й адміністративні будівлі, школи, лікарні, дороги, інфраструктуру - усе, що постраждало внаслідок російських обстрілів.