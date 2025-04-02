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Березень став найважчим місяцем для Харкова, подвоїлися масштаби руйнувань, - мер

Архівне фото: наслідки одного з обстрілів Харкова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Березень став найважчим місяцем для Харкова з початку року. Подвоїлися російські атаки та масштаби руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Березень поки що найважчий місяць з початку року для Харкова з огляду на масштаби руйнувань. Ворожі атаки подвоїлися, і разом із ними - масштаби наслідків. Жоден обстріл не минув безслідно", - зазначив Терехов.

За його словами, найбільша кількість ударів припала на кінець березня. Усього російські обстріли пошкодили 219 житлових будинків, вибито майже 4 300 вікон. 

"Попри це, ми тримаємо темп: контури будівель уже закриті на 98%, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Комунальні послуги подаються безперебійно. Щодо житлового фонду. Постраждали також  81 покрівля, втім половину з них нам вже вдалося відновити", - розповів мер.

Він додав, що комунальники та волонтери працюють у режимі 24/7, без вихідних. Відновлюють не тільки житло, а й адміністративні будівлі, школи, лікарні, дороги, інфраструктуру - усе, що постраждало внаслідок російських  обстрілів.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном "Молнія". Він влучив по багатоповерхівці.

Є попередня інформація про чотирьох постраждалих, які перебували у квартирі, по якій ударив безпілотник. Один з постраждалих - дитина 10-ти років.

Також цієї ночі на тлі дронової атаки у Харкові пролунала серія вибухів. Більшість влучань у Харкові було в промисловій зоні, й сталися пожежі у складських та виробничих приміщеннях.

Також внаслідок удару дроном типу "Герань-2" було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків.

Загалом повідомлялося про 8-х травмований, у яких гостра реакція на стрес. Це чотири жінки, чоловік, дівчинка-підліток, немовля та маленький хлопчик.

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