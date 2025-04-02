Март стал самым тяжелым месяцем для Харькова, удвоились масштабы разрушений, - мэр

"Март пока самый тяжелый месяц с начала года для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними - масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно", - отметил Терехов.

По его словам, наибольшее количество ударов пришлось на конец марта. Всего российские обстрелы повредили 219 жилых домов, выбито почти 4 300 окон.

"Несмотря на это, мы держим темп: контуры зданий уже закрыты на 98%, чтобы люди могли оставаться в своих домах. Коммунальные услуги подаются бесперебойно. Относительно жилого фонда. Пострадали также 81 кровля, впрочем половину из них нам уже удалось восстановить", - рассказал мэр.

Он добавил, что коммунальщики и волонтеры работают в режиме 24/7, без выходных. Восстанавливают не только жилье, но и административные здания, школы, больницы, дороги, инфраструктуру - все, что пострадало в результате российских обстрелов.