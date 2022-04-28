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На берегу Черного моря зафиксирован массовый мор дельфинов

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 18:04
На берегу Черного моря зафиксирован массовый мор дельфинов Фото: у берегов Черного моря мрут дельфины (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за военных действий российских оккупантов, на побережье Черного моря в разных местах все чаще обнаруживают мертвых дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и села, выпускают с кораблей и подлодок, находящихся в акватории Черного моря и загрязняют ее", - рассказала она.

По словам Денисовой, особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели.

"Агрессивные действия рашистов опасны для всей флоры и фауны Черного и Азовского морей", - резюмировала она.

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