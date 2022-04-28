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На березі Чорного моря зафіксовано масову загибель дельфінів

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 18:04
На березі Чорного моря зафіксовано масову загибель дельфінів Фото: біля берегів Чорного моря мруть ссавці (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Наталія Гурковська

Через військові дії російських окупантів, на узбережжі Чорного моря в різних місцях все частіше виявляють мертвих дельфінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Снаряди, якими загарбники обстрілюють українські міста і села, випускають з кораблів та підводних човнів, котрі перебувають в акваторії Чорного моря та забруднюють її", - розповіла вона.

За словами Денісової, особливо шкідливо для дельфінів використання воєнних гідролокаторів. Через випромінювання навігаційних приборів, ссавці перестають сприймати ехосигнали, що призводить до їх загибелі.

"Агресивні дії рашистів є небезпечними для всієї флори та фауни Чорного й Азовського морів", - резюмувала вона.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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