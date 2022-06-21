UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Береговая обороны Украины нейтрализовала опасность российского десанта, - британская разведка

Фото: российский военный корабль "Василий Бех" отправился вслед за крейсером "Москва" (twitter.com/charter_97)
Автор: Александр Белоус

Возможности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Британии, 17 июня 2022 года украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет "Гарпун", предоставленных Западом, для поражения российских морских сил.

Целью атаки был российский военно-морской буксир "Василий Бех", доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный в северо-западной части Черного моря.

Это последний из серии российских кораблей, включая крейсер "Москва", которые были повреждены или уничтожены Украиной во время войны.

"Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои оккупационные силы на острове Змеиный", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины ракетами класса "Земля-поверхность" точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ.

Чиновник министерства обороны США подтвердил, что российский буксир "Василий Бех" был потоплен американской ракетой "Гарпун".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флотМосква