Береговая обороны Украины нейтрализовала опасность российского десанта, - британская разведка

"Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Британии, 17 июня 2022 года украинские силы заявили о своем первом успешном применении противокорабельных ракет "Гарпун", предоставленных Западом, для поражения российских морских сил.

Целью атаки был российский военно-морской буксир "Василий Бех", доставлявший вооружение и личный состав на остров Змеиный в северо-западной части Черного моря.

Это последний из серии российских кораблей, включая крейсер "Москва", которые были повреждены или уничтожены Украиной во время войны.

"Уничтожение российского корабля во время миссии по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои оккупационные силы на острове Змеиный", - говорится в сообщении.