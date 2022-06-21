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Берегова оборони України нейтралізувала небезпеку російського десанту, - британська розвідка

Фото: російський військовий корабель "Василь Бех" відправився слідом за крейсером "Москва" (twitter.com/charter_97)
Автор: Олександр Білоус

Можливості української берегової оборони значною мірою нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, 17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування протикорабельних ракет "Гарпун", наданих заходом, для ураження російських морських сил.

Метою атаки був російський військово-морський буксир "Василь Бех", що доставляв озброєння і особовий склад на острів Зміїний в північно-західній частині Чорного моря.

Це останній із серії російських кораблів, включаючи крейсер "Москва", які були пошкоджені або знищені Україною під час війни.

"Знищення російського корабля під час місії з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої окупаційні сили на острові Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили Російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Чиновник Міністерства оборони США підтвердив, що російський буксир "Василь Бех" був потоплений американською ракетою "Гарпун".

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