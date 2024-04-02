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Берегова охорона Греції виявила 74 мігрантів на дерев’яному човні

Ілюстративне фото: Грецька поліція (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Човен із 74 людьми на борту було виявлено у неділю ввечері у Середземному морі за 46 кілометрів від невеликого грецького острова Гавдос. Всіх затриманих, 73 чоловіки й одну жінку, грецький патрульний катер транспортував на Крит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Невідомо, де і коли човен було спущено на воду, а також з яких країн походять його пасажири. Постраждалих чи хворих серед них немає. Мігрантів доставили до пункту тимчасового притулку.

Греція є головною точкою входу до Європейського Союзу для людей, які втікають від конфліктів і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Останнім часом зросла кількість мігрантів з Лівії, і уряд Греції пообіцяв у понеділок вирішити це питання шляхом збільшення фінансування та додаткового персоналу берегової охорони.

Біженці з України

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 млн біженців з України (5,954 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,404 млн за межами Європи).

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують, що протягом 2025 року по мірі реалізації зниження безпекових ризиків до України повернуться близько 400 тисяч осіб.

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ГреціяМіграційна криза