Береговая охрана Греции обнаружила 74 мигрантов на деревянной лодке

Неизвестно, где и когда лодка была спущена на воду, а также из каких стран происходят ее пассажиры. Пострадавших или больных среди них нет. Мигрантов доставили в пункт временного убежища.

Греция является главной точкой входа в Европейский Союз для людей, убегающих от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, Африке и Азии.

В последнее время выросло количество мигрантов из Ливии, и правительство Греции пообещало в понедельник решить этот вопрос путем увеличения финансирования и дополнительного персонала береговой охраны.

Беженцы из Украины